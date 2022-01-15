В Польше выступили за санкции против знаменитостей, поддерживающих Путина

Экс-глава польского МИД Витольд Ващиковский в интервью El Confidencial предложил вводить санкции против знаменитостей, поддерживающих российского президента Владимира Путина. Среди них — спортсмены, бизнесмены, учёные и артисты. Политик считает, что таким образом Запад сможет «противостоять империализму и российской агрессии».

Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и учёных, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий. Неприемлемо, что пока российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, московский «Спартак» играет в Мадриде, — сказал Ващиковский.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США разработали 18 сценариев на случай российского вторжения на Украину. Их содержание она раскрывать не стала, но подчеркнула, что Вашингтон и его союзники готовы причинить России «острую боль», если она проявит агрессию в отношении соседнего государства.

Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Нуланд, сказал, что США такими заявлениями засоряют информационное пространство безосновательными заявлениями и провокациями для нагнетания истерии. Он добавил, что давление со стороны Запада повторяется многократно, но угрозы новых санкций на Россию не повлияют, поскольку она «научилась с этим неплохо справляться».