В Госдуме обвинили США в нагнетании истерии вокруг Украины
В ГД назвали нагнетанием истерии слова Нуланд о сценариях на случай нападения России на Украину
Сергей Попов
Сергей Попов
17:05, 15 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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США засоряют информационное пространство безосновательными заявлениями и провокациями для нагнетания истерии. Таким образом член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал RT слова замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о разработанных Вашингтоном сценариях на случай вторжения России на территорию Украины.
Наша страна не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотелось Штатам, которые великодушно окажут Украине помощь в случае «российской агрессии», — сказал парламентарий.
Он добавил, что информационное давление со стороны Запада повторяется многократно, но угрозы новых санкций на Россию не повлияют, поскольку она «научилась с этим неплохо справляться».
Ранее Нуланд заявила, что США разработали 18 сценариев на случай российского вторжения на Украину. Их содержание она раскрывать не стала, но подчеркнула, что Вашингтон и его союзники готовы причинить России «острую боль», если она проявит агрессию в отношении соседнего государства.