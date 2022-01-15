В Госдуме обвинили США в нагнетании истерии вокруг Украины

США засоряют информационное пространство безосновательными заявлениями и провокациями для нагнетания истерии. Таким образом член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал RT слова замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд о разработанных Вашингтоном сценариях на случай вторжения России на территорию Украины.

Наша страна не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотелось Штатам, которые великодушно окажут Украине помощь в случае «российской агрессии», — сказал парламентарий.

Он добавил, что информационное давление со стороны Запада повторяется многократно, но угрозы новых санкций на Россию не повлияют, поскольку она «научилась с этим неплохо справляться».

Ранее Нуланд заявила, что США разработали 18 сценариев на случай российского вторжения на Украину. Их содержание она раскрывать не стала, но подчеркнула, что Вашингтон и его союзники готовы причинить России «острую боль», если она проявит агрессию в отношении соседнего государства.