Киев анонсировал новые поставки РСЗО от США

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Global Look Press

HIMARS — реактивная артиллерийская система

США передадут Украине еще несколько десятков реактивных систем залпового огня (РСЗО) и большое количество боеприпасов к ним. В этом Киев заверили американские конгрессмены после встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Речь идет о 25–30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним, — написал он.

При этом Ермак сослался на главу комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адама Смита. Он уточнил, что наряду с РСЗО HIMARS Киев может также получить системы MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетная система залпового огня). Глава офиса Зеленского добавил, что ключевым вопросом является именно поставка боеприпасов для западного оружия.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о неготовности Вашингтона передать Украине ракеты для РСЗО дальностью в 300 километров. По его словам, таким образом американские власти стремятся избежать начала третьей мировой войны.

Российский сенатор Ольга Ковитиди, комментируя слова Салливана, предположила, что это должно отрезвить «горячие головы» на Украине. Она также отметила крайнюю обеспокоенность европейских союзников США конфликтом в центре Европы.