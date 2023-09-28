В НАТО решили защитить подводную инфраструктуру из-за «Северных потоков» Bloomberg: НАТО создаст сеть морских датчиков из-за подрыва «Северных потоков»

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После подрыва газопроводов «Северный поток» страны Североатлантического Альянса намерены создать сеть морских датчиков и дронов для контроля в режиме реального времени ситуации в районе критически важной подводной инфраструктуры, сообщает Bloomberg. Инициатива возникла из-за опасений атак со стороны российского флота, уточнили обозреватели.

Цель [инициативы] состоит в том, чтобы выявлять подозрительное поведение вокруг подводной инфраструктуры [стран НАТО] по мере возникновения угрозы и делиться этой информацией с правительствами и частными операторами, — говорится в материале.

Новая концепция предусматривает определенный алгоритм действий: после обнаружения возможной угрозы на оптоволоконных подводных кабелях и газопроводах, НАТО будет отправлять воздушные, надводные и подводные дроны для перехвата и сопровождения подозрительных целей. Для реализации проекта планируют обучить искусственный интеллект, чтобы он определял рост подозрительной активности в море. Для апробации инициативы специалисты стран НАТО уже начали проводить совместные учения и испытания этой системы.

Ранее американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой обосновал вывод о том, что взрывы были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Как считает публицист, подрыв связан вовсе не с интересами Украины, а с Германией. По мнению Херша, таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин. Свой источник журналист не называет.