В НАТО рассказали о деталях перехвата самолётов РФ
AP: в 2021 году самолёты НАТО чаще всего вылетали для перехвата воздушных судов РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:22, 28 декабря 2021
Фото: nato/flickr.com
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Самолёты НАТО в 2021 году наиболее часто поднимались в воздух из-за того, что военные воздушные суда России пролетали «слишком близко от воздушного пространства стран-членов». Из 370 вылетов 290 были связаны с самолётами РФ, сообщает агентство AP.
НАТО заявила, что 290 из примерно 370 миссий в 2021 году проводились в ответ на действия российских воздушных судов, — отмечается в сообщении.
При этом чаще всего задания по перехвату получали экипажи, дислоцированные в районе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой. Перехваты прошли без происшествий.
Очень немного перехваченных самолётов вошли в воздушное пространство союзников, — уточнило AP.
Число вылетов на перехват российских самолётов заметно снизилось по сравнению с 2020 годом. Тогда лётчики Альянса по этой причине 350 раз поднимались в небо.
Ранее стало известно, что палубные истребители F-35 с авианосца Queen Elizabeth 30 раз перехватывали российские самолёты, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам главы ведомства, российские самолёты взлетали с аэродромов Сирии, чтобы следить за британскими кораблями в Средиземном море.