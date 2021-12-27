В НАТО рассказали о деталях перехвата самолётов РФ

Самолёты НАТО в 2021 году наиболее часто поднимались в воздух из-за того, что военные воздушные суда России пролетали «слишком близко от воздушного пространства стран-членов». Из 370 вылетов 290 были связаны с самолётами РФ, сообщает агентство AP.

НАТО заявила, что 290 из примерно 370 миссий в 2021 году проводились в ответ на действия российских воздушных судов, — отмечается в сообщении.

При этом чаще всего задания по перехвату получали экипажи, дислоцированные в районе Балтийского моря рядом с Эстонией, Латвией и Литвой. Перехваты прошли без происшествий.

Очень немного перехваченных самолётов вошли в воздушное пространство союзников, — уточнило AP.

Число вылетов на перехват российских самолётов заметно снизилось по сравнению с 2020 годом. Тогда лётчики Альянса по этой причине 350 раз поднимались в небо.

Ранее стало известно, что палубные истребители F-35 с авианосца Queen Elizabeth 30 раз перехватывали российские самолёты, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам главы ведомства, российские самолёты взлетали с аэродромов Сирии, чтобы следить за британскими кораблями в Средиземном море.