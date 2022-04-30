В НАТО предположил, что Молдавия находится вне рисков военного конфликта

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

В НАТО считают, что неминуемых военных рисков для Молдавии в данный момент нету, заявил заместитель генсека военно-политического блока Мирча Джоанэ. В интервью румынскому телеканалу Digi24 он уточнил, что в республике предпринимаются попытки дестабилизировать систему безопасности путём проведения различных провокаций под чужим флагом.

Североатлантический альянс по-прежнему крайне осторожен в поддержке стран, находящихся под давлением. Тем более, что конфликт на Украине, скорее всего, будет долгосрочным. Поэтому Киев необходимо поддерживать для того, чтобы он продолжал оказывать сопротивление России, — сказано в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на территории республики нет румынских солдат. Также она опровергла ранее поступавшую информацию о румынских солдатах, которые переодевались в форму молдавских военных.

Она также напомнила, что Молдавия не будет поставлять военную помощь Украине, несмотря на запросы. По её словам, в стране нет современного арсенала, а также есть конституция, запрещающая передавать вооружение другим государствам и предусматривающая нейтралитет. Президент добавила, что республика может помочь Украине в иных областях. В частности, Молдавия поставляет крупные партии топлива на нужды Вооружённых сил Украины.

Накануне Майя Санду назвала причину взрывов в Приднестровье. По её словам, за террористическими атаками в непризнанной республике стоят внутренние силы. Она отметила, что в регионе существует разлад между политическими верхушками, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.