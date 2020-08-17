В НАТО отреагировали на обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии

https://static.news.ru/photo/ac2ac278-e0a3-11ea-8ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии, заявил, что Альянс не представляет угрозы для республики.

НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе. Мы остаёмся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО, — говорится в заявлении Столтенберга, которое было опубликовано на официальном сайте НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс поддерживает суверенную и независимую Белоруссию.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, НАТО призвал Минск соблюдать гражданские права жителей страны, даже если люди выражают несогласие с действиями официальных властей. В Альянсе заверили, что «многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза» ни для кого не представляет угрозы и носит сугубо оборонительный характер.