В НАТО отреагировали на обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии, заявил, что Альянс не представляет угрозы для республики.
НАТО не представляет угрозы для Белоруссии и не наращивает своего присутствия в регионе. Мы остаёмся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО, — говорится в заявлении Столтенберга, которое было опубликовано на официальном сайте НАТО.
По его словам, Североатлантический альянс поддерживает суверенную и независимую Белоруссию.
Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.
Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Как ранее писал NEWS.ru, НАТО призвал Минск соблюдать гражданские права жителей страны, даже если люди выражают несогласие с действиями официальных властей. В Альянсе заверили, что «многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза» ни для кого не представляет угрозы и носит сугубо оборонительный характер.
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