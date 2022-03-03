«В молчании рождается нацизм»: Зеленский обратился к евреям

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В случае ядерной войны цивилизация не сохранится, как, вероятно, и жизнь на планете вообще, рассказал академик РАН, специалист в области ракетно-ядерного разоружения Алексей Арбатов «Радио 1». Но вероятность такой трагедии он оценил низко. Технически война возможна, политическое напряжение есть, но до ядерных атак ещё далеко, считает специалист.

Что касается победы в ядерной войне и её разрушительности: если будут применены накопленные сейчас ядерные арсеналы, это будет всемирная катастрофа, после которой нынешней цивилизации не останется, а возможно, и биологической...