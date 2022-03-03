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«В молчании рождается нацизм»: Зеленский обратился к евреям

16:30, 02 марта 2022
«В молчании рождается нацизм»: Зеленский обратился к евреям Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что  миллионы евреев по всему миру не должны молчать, поскольку в молчании рождается нацизм. Так он прокомментировал обстрел телецентра в Киеве и мемориала «Бабий Яр», который находится рядом. Он напомнил, что телецентр также «стоит на костях евреев».

Разве вы не видите, что происходит? Важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали... В молчании рождается нацизм, — сказал Зеленский.

Он добавил, что для «нормального человека» Бабий Яр является особой частью Киева. 

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед заявила, что Израиль — государство еврейского народа, а беженцам помогает Европа. Так она объяснила, почему Израиль не принимает беженцев с Украины. При этом украинским туристам, которых сейчас в стране около 2400, продлят визы на два месяца.

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