В мире коронавирусом заразились уже более 4,5 миллиона человек

https://static.news.ru/photo/83e79d02-96e0-11ea-8263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число подтверждённых случаев COVID-19 во всём мире уже превысило 4,5 миллиона. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Он суммирует данные от федеральных и местных властей, СМИ и других ресурсов. По подсчётам Университета Хопкинса, к этому моменту число случаев заражения в мире составляет 4 500 476. Жертвами коронавируса стали боле 304 630 человек по всему миру.

При этом справиться с болезнью удалось более чем 1,6 миллиона человек.

В России подтверждено 262 843 случая COVID-19. За последние сутки их число увеличилось на 10 598. При этом 58 226 заболевшим удалось выздороветь. За последние 12 часов число справившихся с болезнью увеличилось на 4996. Жертвами коронавирусной инфекции в РФ стали 2418 человек. 113 человек выписались из стационаров за последние сутки. В Москве с начала пандемии число заражённых составило 135 464, умерли 1358 пациентов.

Как писал NEWS.ru, по состоянию на 15 мая коронавирус обнаружен у 1622 военных, 1234 курсантов. Также диагноз COVID-19 поставлен 389 сотрудникам среди гражданского персонала Минобороны. Такую статистику приводят в министерстве.