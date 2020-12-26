В Минске задержали участников забега Дедов Морозов

https://static.news.ru/photo/ce4a3a60-4781-11eb-8bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

В столице Белоруссии продолжаются локальные акции протеста. Забег людей в костюмах Деда Мороза оказался причислен к таковым и пресечён силовикам.

В районе улиц Васнецова и Райниса состоялась пробежка Дедов Морозов с раздачей конфет детям по пути, без политических лозунгов и флагов, — сообщает портал «Наша нива».

В издании добавили, что на его разгон прислали четыре автобуса силовиков. При этом были задержаны как минимум две участницы пробежки в костюмах Деда Мороза.

Также Telegram-каналы выкладывают видео об акциях протеста в столице под бело-красно-белой оппозиционной символикой в районах Лошица, Шабаны, Уручье. Протестующие либо выстраиваются в цепи, либо проходят маршем в своих районах.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, ранее страны Европейского союза расширили санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В список попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой. В перечень также попали глава облисполкома Минска Александр Турчин, руководитель государственной Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, близкие к президенту РБ предприниматели Александр Шакутин и Николай Воробей, а также районные судьи белорусской столицы.