Евросоюз расширил санкции против властей Белоруссии

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Страны Европейского союза расширили санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В список попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой.

В связи с продолжающимися репрессиями гражданского общества в Белоруссии 29 физических и семь юридических лиц должны быть включены в список людей, организаций иорганов, на которые распространяются ограничительные меры, — говорится в Официальном журнале Евросоюза.

В перечень также попали глава облисполкома Минска Александр Турчин, руководитель государственной Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, близкие к президенту РБ предприниматели Александр Шакутин и Николай Воробей, а также районные судьи белорусской столицы.

Кроме того, под санкциями оказались Управление делами президента страны, компания «140 ремонтный завод», Минский завод колёсных тягачей, а также организации Dana holdings, «Белтехэкспорт» и "Синезис".Европейский бизнес не сможет вести с этими организациями дела.

Днём ранее введение европейских санкций анонсировала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская

В Европе белорусские выборы назвали недемократичными и нелегитимными. В октябре ЕС ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков. В ноябре они были расширены. Под их действие попали Лукашенко и его сын Виктор.

Ранее NEWS.ru писал, что расширить санкции в отношении Белоруссии призвала ЕС Тихановская. Она от лица оппозиции выразила благодарность ЕС за уже введённые ограничения, но при этом подчеркнула, что список мер слишком мал. Кроме того, она заявила, что Германия должна с большей ответственностью подходить к вопросу поддержки Белоруссии и подать в этом пример другим странам сообщества.