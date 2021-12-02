В МИД Украины подтвердили возможность новых санкций США против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вместе с Вашингтоном разрабатывает новый пакет мер по сдерживанию России. Об этом он сообщил в Twitter после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. В чём конкретно будут заключаться санкции, министр не уточнил.

Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жёсткие экономические санкции. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнёрства Украины и США, — написал глава МИД.

Ранее глава Госдепа США заявил, что если Россия пойдёт по пути конфронтации на Украине, Соединённые Штаты ответят на такие действия решительно. Речь идёт о жёстких мерах экономического характера, от которых раньше Вашингтон отказывался, подчеркнул Блинкен.

Об этом же впоследствии сообщила и замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, выступившая по видеосвязи перед участниками Киевского форума безопасности. По её словам, новые шаги России по дестабилизации Украины и проявления агрессии против неё повлекут за собой серьёзные экономические шаги и санкции, которых "ещё не было в прошлом". Нуланд добавила, что США и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают её стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету».