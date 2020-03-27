В Мексике 14 марта в частном зоопарке в Кордобе на свет появился бенгальский тигрёнок. Владельцы попытались привнести радость в тяжёлую ситуацию с распространением коронавируса и назвали млекопитающее Covid.
Зоопарк специализируется на спасении животных из цирков и частных коллекций. Ветеринар Киция Родригес рассказала Reuters, что сотрудники не знали о беременности восьмилетней тигрицы.
Он окажет большое влияние, потому что ситуация сейчас сложна для всех, даже для нас. Но я думаю, что рождение, несмотря на ситуацию, поможет нам и даст нам надежду на продолжение работы, чтобы мы могли встречать посетителей. Ковид был подарком, — сообщила Родригес.