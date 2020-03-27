https://static.news.ru/photo/a16f2898-7009-11ea-b705-fa163e074e61_660.jpg Фото: cbsnews.com

В Мексике 14 марта в частном зоопарке в Кордобе на свет появился бенгальский тигрёнок. Владельцы попытались привнести радость в тяжёлую ситуацию с распространением коронавируса и назвали млекопитающее Covid.

Зоопарк специализируется на спасении животных из цирков и частных коллекций. Ветеринар Киция Родригес рассказала Reuters, что сотрудники не знали о беременности восьмилетней тигрицы.

Он окажет большое влияние, потому что ситуация сейчас сложна для всех, даже для нас. Но я думаю, что рождение, несмотря на ситуацию, поможет нам и даст нам надежду на продолжение работы, чтобы мы могли встречать посетителей. Ковид был подарком, — сообщила Родригес.

This adorable tiger, born just 11 days ago at a zoo in Mexico dedicated to rescuing animals, has been named âCovid" in an effort to spread joy during the coronavirus pandemic https://t.co/N33VqojyOc pic.twitter.com/wngwuV8shc — CBS News (@CBSNews) March 26, 2020

Первый случай смерти от коронавируса в Мексике был зарегистрирован 18 марта. Жертвой COVID-19 стал страдавший диабетом пациент, писал NEWS.ru.