В МЧС оценили, можно ли еще спасти жителей Турции из-под завалов В МЧС РФ заявили, что лежащих под завалами зданий жителей Турции все еще можно спасти

Фото: Caglar Ozkay/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лежащих под завалами зданий жителей и гостей Турции все еще можно спасти, заявил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС РФ Игорь Акмаев. При этом он отметил, что с каждой минутой таких возможностей становится все меньше, передает ТАСС. Он подчеркнул, что поисково-спасательные операции должны производиться в первые три дня, поскольку после этого срока живых под завалами практически не останется.

Основная задача — найти живых. Но с каждым часом уменьшается шанс найти живых. Основные работы должны начаться в первые трое суток [после ЧП], — сказал Акмаев.

Как рассказал представитель МЧС РФ, сейчас российские спасатели работают в турецкой провинции Кахраманмараш, наиболее пострадавшей от землетрясения. Работа осложняется тем, что в регионе по-прежнему происходят афтершоки и рушатся здания. Всего на месте задействованы около 100 сотрудников МЧС РФ, включая кинологов и работников мобильного госпиталя.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Вице-президент Турции Фуат Октай уточнил, что число погибших превысило 3,4 тысячи человек. По его сведениям, более 20 тысяч получили ранения и травмы.

Геофизик Сергей Пулинец позднее заявил, что в Турции после сильнейшего землетрясения возможны новые подземные толчки магнитудой 6,0, но с каждым днем их сила будет уменьшаться. По его словам, всего Ближнего Востока эта ситуация не коснется, так как такие крупные землетрясения происходят очень редко. В самой же Турции подземные толчки разной степени активности могут наблюдаться в течение недели.