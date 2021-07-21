В Кремле опровергли данные о давлении России на Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг заявления о том, что Россия может использовать энергоресурсы как рычаг давления на Киев. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что Россия неоднократно отвергала любые обвинения в том, что она использует энергоресурсы в качестве орудия политического давления.

Всё является предметом коммерческих договорённостей и коммерческой целесообразности, — подчеркнул Песков.

Ранее Песков рассказал, что в Кремле пока не знают деталей договорённостей между Германией и США по «Северному потоку — 2». При этом пресс-секретарь сообщил, что тема российского газопровода в американской и немецкой повестке стояла на высоком уровне. Песков призвал дождаться официальной информации о договорённостях между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку — 2».

В свою очередь ряд СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что США и Германия устранили разногласия относительно «Северного потока — 2» и в ближайшее время объявят о сделке.