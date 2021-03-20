В Конгрессе США высмеяли Байдена за отказ общаться с Путиным

https://static.news.ru/photo/0f2144ba-896e-11eb-81de-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Член палаты представителей США Мэтт Гетц высмеял президента страны Джо Байдена за отказ вести диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Слова конгрессмена приводит Fox News.

Политик предположил, что диалог двух лидеров «не закончится, как „Рокки IV“». Он выразил уверенность, что в этом «противостоянии» глава Белого дома не выстоит.

Я не думаю, что Байден победит, — высказался Гетц. Он отметил, что Путин очень эффектно ответил на высказывание американского коллеги.

Кроме того, республиканец также весьма иронично высказался об отношениях Байдена с вице-премьером Камалой Харрис. Конгрессмен пошутил, что та уж слишком беспокоится о здоровье главы государства.

В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс, — высказался Гетц.

Ранее в интервью ABC News Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей». Он также пообещал, что Россия ответит за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и напомнил, что оценивать других людей — всё равно что смотреть в зеркало, а также предложил пообщаться в ближайшее время в прямом эфире. Об этом писал NEWS.ru.