В КНР запустили сайт для жалоб на поставщиков онлайн-игр

Власти Китая запустили специальную онлайн-платформу для жалоб в рамках выполнения общенациональной программы по профилактике игровой зависимости у детей, пишет РИА Новости. С 1 сентября государственное управление по делам прессы и печати КНР ограничило доступ несовершеннолетних пользователей к онлайн-играм тремя часами в неделю.

На сайте есть три «кнопки» для разных категорий жалоб общественности на поставщиков услуг: в случае открытия доступа несовершеннолетнему под вымышленным именем, разрешения находиться в системе дольше установленных трёх часов в неделю, а также взимания завышенной платы за услуги.

Ранее стало известно, что власти Китая в рамках кампании по борьбе с игровой зависимостью ограничили время онлайн-игр для несовершеннолетних пользователей. Детям можно играть по одному часу в пятницу и выходные дни, с 20:00 до 21:00.

В рамках этой кампании КНР также намерены запустить общенациональную систему электронной аутентификации для несовершеннолетних игроманов. В 2020 году доходы гейм-индустрии в КНР выросли на 20%, достигнув почти $43 млрд.