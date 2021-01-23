В КНР дали прогноз по коронавирусу на март

https://static.news.ru/photo/a8614c74-5cbe-11eb-b3f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Количество умерших от коронавируса к марту может достичь 5 млн человек. С таким прогнозом выступила группа учёных из китайского Центра по контролю и предупреждению заразных болезней.

К концу марта резко подскочит число заболевших — 32 миллиона в США, а в Индии, Бразилии и России — 15,5, 15 и 6 миллионов соответственно. Такой прогноз сделали китайские специалисты при помощи искусственного интеллекта и баз больших данных.

При этом в Китае опасаются, что традиционные новогодние каникулы в стране, которые начнутся в конце января, могут способствовать увеличению числа заболевших, как это было в прошлом году, пишет «МК».

Ухудшение ситуации в Китае не сулит ничего хорошего и другим странам. Также специалисты опасаются, что вирус будет мутировать дальше и его трудно будет остановить даже массовой вакцинацией.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР назвал причины новой вспышки коронавируса на севере и северо-востоке Китая. Причина заключается в недостаточном контроле над соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, в том числе над поступлением импортных товаров.