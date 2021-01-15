В Китае объяснили новую вспышку коронавируса в стране

https://static.news.ru/photo/826b2ce8-57db-11eb-a0bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Qing/Xinhua/Global Look Press

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР назвал причины новой вспышки коронавируса на севере и северо-востоке Китая. Причина заключается в недостаточном контроле над соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, в том числе над поступлением импортных товаров.

Вспышка болезни произошла из-за инфицированной продукции, прибывшей в страну из-за рубежа. Главная причина — неправильный контроль в местах для карантина и малоэффективные действия работников, занимающихся поставкой охлаждённых продуктов питания, — заявил глава комитета Ма Сяовэй, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что правительство должно принять меры по устранению недочётов, приведших к росту заболеваемости коронавирусом в отдельных регионах. По его словам, механизм борьбы с пандемией оказался бессилен, когда было необходимо оперативно реагировать на экстренную ситуацию. Сяовэй подчеркнул, что под угрозой оказались сельские районы, где не хватает технологий и инфраструктуры для противодействия заболеванию.

Пандемия коронавируса распространилась именно из Китая — в конце прошлого года первый случай заболевания был зарегистрирован в городе Ухань. Однако КНР быстрее других стран справилась с ситуацией. Тем не менее сейчас эпидемиологическая обстановка в стране вновь обостряется. По официальным данным, за последнюю неделю темп роста количества пациентов с коронавирусом с больницах составил около 8,3% в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что уходящая администрация президента США Дональда Трампа до последнего продолжает давить на Китай в связи с распространением коронавирусной инфекции. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что у Штатов есть новые доказательства вины КНР в пандемии COVID-19.