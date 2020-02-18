https://static.news.ru/photo/1383240c-5264-11ea-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tang Yi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В китайской островной провинции Хайнань придумали систему страхования бизнеса от потерь, связанных с эпидемией коронавируса. Причём в самом регионе вспышку заболевания уже удалось погасить.

Страховые активы в 12 млн юаней (около $1,7 млн) будут покрывать потери компаний из-за вспышки коронавируса на сумму до 200 млн юаней ($28,6 млн). Речь идёт о перерывах в работе и вынужденной остановке производства. Страховые компании в таком случае компенсируют убытки, связанные с истощением запасов сырья, расходами на зарплату сотрудников, введением карантинных мер и другими потерями, сообщает шанхайский информационный ресурс «Ицай глобал».

Предусмотрено также субсидирование до 70% страховых взносов, чтобы стимулировать возвращение компаний к работе в условиях заболевания. Такой страховкой, пишет издание, воспользовались уже порядка 100 компаний, работающих в сферах туризма и производства.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустило работников по отпускам.

К 18 февраля эпидемия затронула более 73 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,8 тысячи инфицированных. Выздоровели более 12 тысяч. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.

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