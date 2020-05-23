В Китае назвали самые «мистические» места РФ

https://static.news.ru/photo/4a130d9c-9e46-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Москва, Патриаршие пруды Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Наиболее таинственные места России определили в Китае. Названы топ-10 мест, которые можно считать «загадочными».

Об этом сообщается в блоге туристов китайского портала Sohu. В поле зрения путешественника попали Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии, также называемая пещерой «чёрного дьявола», и Телецкое озеро на Алтае.

Отмечаются Васюганские болота в Западной Сибири, около которых в брошенных деревнях, по легенде, «блуждают души», и гора Холатчахль на Урале, называемая «горой мертвецов», на которой погибла группа Дятлова.

Опасным и таинственным местом названо Плещеево озеро в Переславле-Залесском. Озеро Светлояр в Нижегородской области попало в список тоже благодаря легендам. Они гласят, что там находился Китеж-град. Автор не обошёл вниманием и древний город Аркаим в Челябинской области.

Самым легкодоступным местом для китайских туристов автор считает Патриаршие пруды в Москве. Они попали в список из-за слухов, что прежде там «жила нечистая сила». И конечно же, благодаря тому, что в этом уголке столицы начинается действие романа «Мастер и Маргарита».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российский союз туриндустрии (РСТ) и гостиничная ассоциация (РГА) просят разрешить с 1 июня путешествия между регионами страны с низкими показателями заболеваемости COVID-19. Письмо с такой просьбой направлено министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой. В документе отмечается, что возможность совершать внутренние туристические поездки будет зависеть от эпидемиологической ситуации.