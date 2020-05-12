Туриндустрия просит разрешить турпоездки между регионами с 1 июня

https://static.news.ru/photo/c27ff19c-943b-11ea-9ca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский союз туриндустрии (РСТ) и гостиничная ассоциация (РГА) просят разрешить с 1 июня путешествия между регионами страны с низкими показателями заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает Ежедневная электронная газета РСТ.

Письмо с такой просьбой президент РСТ Андрей Игнатьев и президент РГА Геннадий Ламшин направили министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой. В документе отмечается, что возможность совершать внутренние туристические поездки будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Также авторы письма считают, с 1 января 2021 года возможно будет рассмотреть возобновление поездок между регионами страны на уровне, который существовал до пандемии.

Ранее власти Кубани заявили, что планируют уже с 1 июня возобновить приостановленный из-за пандемии приём туристов.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о постепенном выходе из введённых ранее ограничительных мер и завершении нерабочих дней с 12 мая. При этом Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 11 мая в РФ выявлено 232 243 больных COVID-19. В королевстве число заболевших составляет 227 436.

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейшие российские туроператоры начали готовиться к работе после пандемии коронавируса, расширяя ассортимент туров по стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. По её данным, рынок внутреннего туризма, скорее всего, начнёт первым восстанавливаться после окончания эпидемии. Это начнётся с дешёвых туров на крымские и краснодарские курорты. Для того чтобы выйти на докризисный уровень, по мнению экспертов, рынку понадобится не менее полугода с момента снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. В частности, туроператоры смогут предложить больше туров в Крым, Краснодарский край, на Северный Кавказ, Алтай и Байкал, Дальний Восток, в Сибирь, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Казань, Калининград и по городам Золотого кольца.