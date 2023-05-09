На Украине надеются на скорое приглашение в НАТО Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что страну могут пригласить в НАТО на саммите в Вильнюсе

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Украину могут пригласить в НАТО уже 11–12 июля во время саммита Альянса в Вильнюсе, заявила в эфире телемарафона вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. По ее мнению, сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не принимать Украину в ряды НАТО.

Политическое приглашение Украины в НАТО возможно, и мы будем его ожидать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите, — сказала Стефанишина.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО согласны на вступление Украины в организацию. По его словам, сейчас страны Блока уделяют главное внимание «обеспечению победы Украины над Россией».

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Столтенберга могут привести к разрушению системы безопасности всей Европы. Она подчеркнула, что Москва еще до 2008 года заявляла об опасности вступления Украины в НАТО, однако ее никто не слышал. По мнению представителя российского МИД, Столтенберг пошел на поводу у президента Украины Владимира Зеленского и сказал, что «место Украины в евро-атлантической семье, в семье НАТО», однако у этой идеи мало шансов сбыться.