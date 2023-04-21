В МИД России объяснили, чем чревато для Европы вступление Украины в НАТО МИД РФ: заявления о вступлении Украины в НАТО могут развалить безопасность всей Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о планах победить Россию и включить Украину в состав Альянса могут привести к разрушению системы безопасности всей Европы, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, такие слова недальновидны и просто опасны. Она подчеркнула, что Москва еще до 2008 года заявляла об опасности вступления Украины в НАТО, однако ее никто не слышал.

НАТО ставит себе цель победить Россию на Украине, а для мотивации Киева обещает, что после окончания конфликта страна может быть принята в Альянс. Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности. <...> Мы неоднократно и еще до 2008 года предупреждали об опасности и пагубности подтягивания Украины в НАТО. Нас не хотели слышать, — сказала Захарова.

При этом она отметила, что тезис о вступлении Украины в НАТО озвучивался еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте. По мнению представителя российского МИД, Столтенберг пошел на поводу у президента Украины Владимира Зеленского и сказал, что «место Украины в евро-атлантической семье, в семье НАТО», однако у этой идеи мало шансов сбыться.

Ранее Столтенберг заявил, что все участники НАТО согласны на вступление Украины в Альянс. По его словам, сейчас страны блока уделяют главное внимание «обеспечению победы Украины над Россией».