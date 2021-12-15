В Киеве министр предрекла мировую войну из-за вторжения на Украину

Вторжение на Украину может привести к новой мировой войне, заявила министр страны по делам ветеранов Юлия Лапутина. Так она ответила на вопрос, может ли вторжение на Украину спровоцировать новый мировой конфликт в интервью Sky News.

Да, да. С геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным, — ответила Лапутина, которой в прошлом году было присвоено звание генерал-майора.

По мнению министра, война в случае её начала распространится далеко за пределы Украины.

Поэтому <...> ради безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины, — утверждает представитель киевский властей.

В последнее время тема возможного вторжения России на Украину является одной из главных на Западе. Американское издание The Hill утверждает, что пришедшая к власти в Германии новая коалиции во главе с канцлером Олафом Шольцем дала понять России, что любая агрессия по отношению к Украине будет иметь последствия, в частности, она отразится на процессе ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». По мнению журналиста, немецким властям таким образом удалось «застать Путина врасплох» и спасти Киев.

Ранее заместитель постпреда России Анна Евстигнеева заявила в Совбезе ООН, что некоторые западные страны участвуют в скоординированной информационной кампании против Москвы. По её словам, при этом сами страны имеют «печальную историю» массовых преступлений против целых народов.