В ходе вооруженных столкновений в Ливии погиб один человек

Фото: Yousef Murad/ТАСС

В ливийской столице Триполи 26 августа произошли вооруженные столкновения между двумя крупными группировками ополченцев, сообщает Al Jazeera. По информации телеканала, во время перестрелки погиб как минимум один человек, десятки получили ранения. В столичном Университете Триполи из-за стрельбы были прекращены занятия.

По меньшей мере один человек был убит после столкновений между соперничающими ливийскими ополченцами в центре Триполи, — сказано в сообщении.

При этом Reuters передает со ссылкой на источник в местных органах здравоохранения, что в ходе боестолкновений погибли два человека — мужчина и женщина.

В Tasnim News Agency уточнили, что столкновение произошло между военной группировкой Хайтама аль-Таджури и формированиями Абделя-Гани аль-Кикли. Аль-Таджури поддерживает Фатхи Башагу, который ранее был назначен премьер-министром Ливии по решению местного парламента. Аль-Кикли выступает на стороне главы правительства национального единства (ПНЕ) Абдул-Хамида Дбейбу, отказавшегося передавать власть до выборов в президенты.

По сообщению Tasnim, военные аль-Таджури разгромили ополченцев аль-Кикли, взяли под контроль штаб внутренней безопасности, а также захватили десятки автомобилей. Кроме того, им удалось задержать трех человек.

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков ранее заявил, что неуправляемой и полунищей Ливию сделала НАТО. По его словам, за год до войны Альянса против Триполи уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц. Он добавил, что Запад предпочитает не вспоминать об этом «достижении».