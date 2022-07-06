«Социальная катастрофа»: Пушков про результат действий НАТО в Ливии Пушков раскритиковал НАТО за социальный кризис в Ливии

Фото: Hamza Turkia / XinHua / Global Look Press

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков в своём telegram-канале заявил, что неуправляемой и полунищей Ливию сделала НАТО. По его словам, за год до войны Альянса против Триполи уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц. Он добавил, что Запад предпочитает не вспоминать об этом «достижении».

Разваленная Ливия — потрясающее «достижение» НАТО, о котором альянс давно уже предпочитает не вспоминать. Когда за год с небольшим до войны альянса против Ливии я был в декабре 2009 года в Триполи, ничего подобного не было: уровень жизни в городе был выше, чем в большинстве других арабских столиц, — написал Пушков.

Он при этом назвал результат деятельности НАТО в регионе не победой, а поражением, а ситуацию в стране «социальной катастрофой».

Решение НАТО противостоять России может обернуться для Альянса уязвимым местом, написало ранее британское издание The Guardian. В статье отмечается, что единый фронт Североатлантического Альянса может рухнуть из-за отсутствия единого мнения по поводу способов не допустить победы Москвы.

Автор материала указывает на то, что нынешняя риторика станет бессмысленной, когда в Кремле заговорят о прекращении огня на Украине. Издание указывает на то, что новая стратегическая концепция НАТО включает в общей сложности 71 категорических «мы будем» на 11 страницах текста. По мнению журналистов, они потеряют всякий смысл по окончании конфликта на Украине.