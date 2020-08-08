В Германии требуют защиты от применяемых Вашингтоном методов Дикого Запада

https://static.news.ru/photo/06a2cb40-da57-11ea-b003-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Представители власти ФРГ и бывшие политики остались возмущены угрозами санкций, поступившими из США, которым могут подвергнуть немецкий бизнес в случае продолжения работы в проекте «Северный поток-2». Речь идёт о так называемом письме трёх американских сенаторов, которые настоятельно рекомендуют предпринимателям не участвовать в Nord Stream.

Так, 7 августа Министерство экономики вновь выступило против любых форм экстерриториальных санкций.

Это противоречит международному праву. Особенно в условиях нынешнего кризиса, вызванного пандемией, нет времени поворачивать спираль эскалации и угрожать дальнейшими санкциями, — заявила пресс-секретарь ведомства.

Министр иностранных дел Нильс Аннен, в свою очередь, на страницах газеты Tagesspiegel настаивал на национальном суверенитете.

Европа не должна позволять шантажировать себя, — подчеркнул он.

Политик Юрген Триттин, занимавший пост министра по охране окружающей среды с 1998 по 2005 годы, назвал этот шаг американцев «экономическим объявлением войны».

Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского Союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, который не должен оставаться без ответа. Компании, участвующие в этом проекте, нуждаются в защите от методов Дикого Запада из Вашингтона​, — заявил он в комментарии для DPA.

6 августа стало известно, что три американских сенатора отправили письмо оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, в котором пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». Текст от 5 августа с настоятельным призывом отказаться от проекта Nord Stream 2 подписали Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон.

Сенаторы обвиняют Fährhafen Sassnitz GmbH в «сознательном предоставлении важных товаров, услуг и другой поддержки для проекта Nord Stream 2». Подписанты подчёркивают, что письмо служит официальным юридическим уведомлением о том, что поддержка проекта трубопровода сопряжена с риском попадания под американские санкции как самого порта, так и его управляющих, акционеров и сотрудников.

Примечательно, что порт не находится в частной собственности. Он на 90% принадлежит городу Засниц. Остальные десять процентов принадлежат земле Мекленбург-Передняя Померания. Примечательно, что порт находится в избирательном округе канцлера Ангелы Меркель.

Мукран является логистической базой для реализации «Северного потока — 2». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода ещё не построены (в основном, вдоль датского острова Борнхольм).

Эти километры, как отмечает издание Süddeutsche Zeitung, превращаются в испытание на прочность между Берлином и Вашингтоном. Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, незадолго до Рождества отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики, в том числе и Pioneering Spirit — самое большое судно такого назначения в мире. В ответ Москва прислала два российских специальных корабля — «Академик Черский» и «Фортуна» . Сейчас они находятся в Мукране. Здесь же хранятся трубы, порт также снабжает провизией два российских корабля.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французской Engie, голландско-британской Shell, австрийская нефтяная компания OMV, писал NEWS.ru.