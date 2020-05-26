В Германии разрешили собираться группами до десяти человек

https://static.news.ru/photo/71c3df8a-9f8e-11ea-a437-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

В рамках решения о продлении ограничений из-за коронавируса в Германии разрешается находиться в общественных местах группами до 10 человек.

Предписание действует до 29 июня. При этом федеральные земли могут сами решить, продолжить поддерживать старые ограничения на социальные контакты или нет.

В рамках данного предписания разрешить пребывание в общественных местах до 10 человек или членов двух домохозяйств, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина ФРГ.