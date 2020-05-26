В Германии разрешили собираться группами до десяти человек

В рамках решения о продлении ограничений из-за коронавируса в Германии разрешается находиться в общественных местах группами до 10 человек.
Предписание действует до 29 июня. При этом федеральные земли могут сами решить, продолжить поддерживать старые ограничения на социальные контакты или нет.
В рамках данного предписания разрешить пребывание в общественных местах до 10 человек или членов двух домохозяйств, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина ФРГ.
Как писал NEWS.ru, жители стран, которые успешно справились с эпидемией на своей территории, продолжают верить в своих лидеров. В Германии 67% опрошенных одобрили борьбу руководства страны с коронавирусом. Правда, количество тех, кто не согласен с канцлером Ангелой Меркель и её кабинетом министров, за последние недели выросло на 5%. Возможно, на это повлияли страхи немцев по поводу второй волны эпидемии после выхода из карантина.