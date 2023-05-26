В Германии призвали Россию забрать Украину целиком Читатели Die Welt призвали Россию забрать Украину целиком

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Читатели немецкой газеты Die Welt призвали Россию забрать все территории Украины, так как их напугала перспектива перехода этих территорий под юрисдикцию европейских стран, что может посеять рознь между Германией и Польшей. Так комментаторы отреагировали на заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который перечислил варианты исчезновения Украины.

Читатель Marc Mü считает, что переход части Украины под контроль Польши противоречит Потсдамскому соглашению, и если Варшава заберет большую часть западной Украины, ей придется вернуть некоторые территории Германии, например Лемберг-Львов.

О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком! — написал пользователь Anders A.

Другие комментаторы также предложили разделить Украину и создать буферную зону НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что военный конфликт России и Украины ни в коем случае не должен быть заморожен. По его словам, при подобном развитии событий российская сторона сможет «узаконить свои территориальные приобретения». Он считает, что единственным правильным способом разрешения конфликта является вывод российских войск с Украины.