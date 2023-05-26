Шольц выступил против «холодного мира» на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Военный конфликт России и Украины ни в коем случае не должен быть заморожен, заявил в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, при подобном развитии событий российская сторона сможет «узаконить свои территориальные приобретения». Он считает, что единственным правильным способом разрешения конфликта является вывод российских войск с Украины.

Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода холодный мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой границей между Россией и Украиной. <...> Напротив, речь должна идти о справедливом мире, а условием для этого является вывод российских войск, — сказал Шольц.

При этом он не стал отвечать на вопрос, касается ли это и Крыма, заявив, что «это не наше дело — вместо Украины формулировать условия, которые она хочет выдвинуть».

Также против идеи заморозки конфликта на Украине ранее высказался и представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия рассматривает только возможность завершения военной операции для обеспечения своих интересов и достижения поставленных целей.