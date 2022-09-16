В Германии объявили о планах создания ПРО совместно с НАТО Глава Минобороны Ламбрехт: Германия хочет создать совместную с НАТО систему ПРО

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

Германия в ходе встречи с партнерами по НАТО намерена условиться о создании совместной системы противоракетной обороны. Об этом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт рассказала в интервью агентству Reuters. Встреча должна состояться в октябре.

На следующей встрече министров НАТО мы надеемся достичь соглашения касательно совместной противовоздушной обороны, — сказала Ламбрехт.

При этом министр не стала раскрывать подробности того, какие страны будут вовлечены в систему, так как переговоры в настоящее время еще не завершены. В то же время Ламбрехт подтвердила, что Берлин рассматривает израильский противоракетный комплекс Arrow 3 в качестве базы для создания совместной ПРО.

Встреча глав министерств обороны стран — участниц НАТО намечена на 13–14 октября. Она пройдет в штаб квартире Альянса в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что США рассматривают поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол». Украинские военные заявили, что новые комплексы будут прикрывать важнейшие объекты инфраструктуры страны, также благодаря новым комплексам ПВО удастся добиться повышения общей боеспособности вооружённых сил страны.