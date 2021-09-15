На Украине рассказали, как будут применять новые системы ПВО из США

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Проживающий в США китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн рассказал американским спецслужбам о распространении коронавируса ещё в ноябре 2019 года. Это произошло более чем за месяц до того, как Китай официально признал, что произошла первая вспышка заболевания. Об этом пишет New York Post со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухани».

При этом сам Цзиншэн утверждает, что впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухани в октябре 2019 года....