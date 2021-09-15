На Украине рассказали, как будут применять новые системы ПВО из США
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
15:08, 15 сентября 2021
Пусковая установка батареи перехватчиков «Железный купол»Фото: Xinhua/Jini/Global Look Press
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США рассматривают поставку Украине комплексов ПВО «Железный купол». Украинские военные заявили, что новые комплексы будут прикрывать важнейшие объекты страны. Об этом рассказал пресс-секретарь украинской контактной группы по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
Чиновник рассказал, что «Железный купол» будет прикрывать важнейшие объекты инфраструктуры Украины, также благодаря новым комплексам ПВО удастся добиться повышения общей боеспособности вооружённых сил страны. Он считает, что обновление средств борьбы с воздушными целями резко повысит защищённость объектов на площадях, которые обороняют ЗРК израильского производства.
Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров, согласно официальным данным, и с вероятностью 90% перехватывает все ракеты, которые туда запускают. Основное её назначение — перехват неуправляемых тактических ракет дальностью до 70 километров, — заявил Арестович.
В палате представителей Конгресса Соединённых Штатов внесён законопроект по поставкам на Украину ЗРК «Железный купол». На данный момент идёт речь о внесении изменений в закон об «оборонной политике 2022 года». Если конгрессмены одобрят инициативу, то США будут обязаны либо продать, либо передать украинским военным по меньшей мере два дивизиона данной системы ПВО.