https://static.news.ru/photo/94dd1730-5217-11ea-81fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Global Look Press

Решение по жалобе мажоритарных акционеров нефтяной компании ЮКОС на постановление нижестоящего суда, который отменил взыскание с России $50 млн в их пользу, вынесет Апелляционный суд Гааги. Об этом сообщил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Он представляет интересы Российской Федерации в этом процессе, передаёт РИА Новости. Правозащитник при этом пояснил, что ранее арбитраж постановил взыскать с РФ в пользу акционеров корпорации, прекратившей существование в 2007 году, $50 млн. Но это решение отменил Окружной суд Гааги. Акционеры ЮКОСа в ответ подали жалобу на решение Окружного суда, которую и будет рассматривать Апелляционный суд Гааги.

Кондаков отметил также, что жалобу рассматривали совместно с представителями Минюста РФ, Международного центра правовой защиты и зарубежными адвокатами, которые представляют интересы Москвы в этом деле.

Российская сторона просит Апелляционный суд поддержать вердикт нижестоящего суда об отмене арбитражных решений, пояснил Кондаков.

Как писал NEWS.ru, ранее акционеры ЮКОСа возместили РФ судебные издержки на €3,6 млн.