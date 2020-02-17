Решение по жалобе мажоритарных акционеров нефтяной компании ЮКОС на постановление нижестоящего суда, который отменил взыскание с России $50 млн в их пользу, вынесет Апелляционный суд Гааги. Об этом сообщил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.
Он представляет интересы Российской Федерации в этом процессе,
Кондаков отметил также, что жалобу рассматривали совместно с представителями Минюста РФ, Международного центра правовой защиты и зарубежными адвокатами, которые представляют интересы Москвы в этом деле.
Российская сторона просит Апелляционный суд поддержать вердикт нижестоящего суда об отмене арбитражных решений, пояснил Кондаков.
Как писал NEWS.ru, ранее акционеры ЮКОСа возместили РФ судебные издержки на €3,6 млн.
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