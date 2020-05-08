В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/5f15ec04-910e-11ea-ac3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Федеральная разведывательная служба Германии считает обвинения Соединённых Штатов в отношении Китая по коронавирусу отвлекающим манёвром администрации американского президента Дональда Трампа.

По данным издания Der Spiegel, немецкая разведка на прошлой неделе запросила доказательства тезисов США о предполагаемом происхождении COVID-19 у всех партнёров по разведсети Five Eyes, в которую входят Штаты, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Однако ответа получено не было.

В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром, и что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.

Как писал NEWS.ru, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен во время выступления в консервативном фонде «Наследие» в Вашингтоне заявил, что неверная первоначальная реакция Китая на вспышку коронавируса стоила международному сообществу двух месяцев, которые можно было использовать для сокращения масштабов эпидемии. По его словам, вместо задействования передовых методов борьбы с заболеванием вспышка в Ухани была скрыта и якобы есть множество сообщений от граждан Китая, что врачей, которые имели к этому отношение, заставили замолчать или изолировали, чтобы информация о вирусе не распространялась.

Китай в свою очередь призвал Соединённые Штаты перестать перекладывать на него ответственность за пандемию коронавируса и прекратить показывать пальцами на других.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.