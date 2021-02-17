В ЕК высказались об авторизации вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/87d13dec-7137-11eb-a6dd-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разработчик российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал авторизацию в ЕС через Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

Появляется информация, которая утверждает, что разработчик «Спутника V» якобы запрашивал [авторизацию] в ЕМА, это не так. Чтобы получить такое разрешение, надо предоставить все необходимые данные, — сказала глава ЕК. Она уточнила, что такая процедура является стандартной для любых вакцин.

Фон дер Ляйен добавила, что российский препарат не производится в странах Европы, а это является одним из важнейших условий для централизованной закупки. По её словам, нужно обеспечить стабильное производство, которое сможет производить препарат высокого качества. Для этого сперва должна пройти процедура инспекции места.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес также подчеркнула, что разработчик российской вакцины «Спутник V» ещё не представил своё досье в EMA. Она уточнила, что разработчики из РФ попросили только научную консультацию, но не авторизацию для рынка, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Габона зарегистрировал российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина является одной из лучших в мире и пользуется большой популярностью у зарубежных партнёров. Кроме того, препарат обладает рядом преимуществ по сравнению с «конкурентами». В частности, его просто доставлять и у него высокая эффективность.