В Египте товарная биржа начнет свою работу с торгов российской пшеницей

Фото: pixabay.com

Помощник министра снабжения и внутренней торговли страны Ибрагим Ашмауи заявил, что в воскресенье товарная биржа Египта начнет первые торги с предложений российской пшеницы, передает ТАСС. Он при этом не уточнил, о каких объемах идет речь. Ашмауи добавил, что официальным представителем Египта на торгах выступит Управление по поставкам товаров.

Завтра будет запущена товарная биржа Египта, ее работа начнется с торговли пшеницей. Управление по поставкам товаров является продавцом и оно начнет торги с предложений российской пшеницы, — сказал Ашмауи.

Он добавил, что новая египетская товарная биржа позволит «обеспечить защиту мелких фермеров, прекратить монополию и достичь стабильности цен».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что власти страны рассчитывают на отправку не менее десяти судов с продовольствием ежемесячно в рамках стамбульского соглашения. В ходе выступления по случаю запуска программы Grain from Ukraine («Зерно из Украины») Зеленский подчеркнул, что корабли будут отправлять нуждающимся в зерновых культурах Эфиопии, Судану, Йемену, Сомали и Нигерии. По словам президента Украины, по завершении данного мероприятия стороны подпишут совместный договор, который будет открытым для присоединения других участников.