В ДНР сообщили об эвакуации с «Азовстали» более 100 человек

Мальчик Матвей обнимает своего отца Максима после двухмесячной разлуки в специальном пункте по оказанию помощи эвакуированному населению в селе Безыменное / Фото Алексей Куденко/РИА Новости

С территории украинского предприятия «Азовсталь» эвакуированы более 100 человек. Им предоставлены питание, ночлег и медицинская помощь, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе несколькими группами эвакуирован 101 человек, в том числе женщины и дети, — говорится в тексте.

Эвакуированные мирные жители размещены в населённом пункте Безыменное. Те, кто пожелал выехать в районы, подконтрольные украинским властям, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Ранее корреспондент канала «Россия 24» Станислав Бернвальд со ссылкой на освобождённых граждан сообщил, что на территории были заблокированы свыше 500 гражданских лиц. Многие зашли туда добровольно, но выйти уже не смогли. Собеседники журналиста подтвердили, что боевики нацбатальона «Азов» использовали их в качестве «живого щита».

Накануне в Минобороны России сообщили, что с «Азовстали» эвакуированы 80 гражданских. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что около 100. Он также отметил, что эвакуация продолжится 2 мая.