В ДНР погиб ребёнок после атаки украинского беспилотника

https://static.news.ru/photo/e69f2cbc-947d-11eb-ac51-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Пятилетний ребёнок погиб на западной окраине Донецка из-за применения украинскими военными беспилотника со взрывным устройством. Ранения получила 67-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики.

ВСУ применили беспилотный летательный аппарат, снаряжённый самодельным взрывным устройством, которое было сброшено на посёлок Александровка. В результате погиб ребёнок 2016 г.р. и получила ранения местная жительница 1954 г.р., — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы народной милиции.

Как писал NEWS.ru, в этот же день в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают вооружение и технику в жилых районах населённых пунктов, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе. Вблизи жилых домов в населённом пункте Орехово-Донецкое замечены, в частности, боевая машина пехоты и боевая бронированная машина. А в районе поселения Троицкое — две 122-миллиметровые буксируемые гаубицы Д-30.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в течение прошедших суток украинские военные шесть раз обстреляли территорию ЛНР, неоднократно нарушив тем самым режим прекращения огня. 1 апреля режим прекращения огня тоже был нарушен.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.