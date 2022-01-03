В Дании заявили, что «омикрон» может поспособствовать выходу из пандемии

Технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе заявила, что особенности протекания заражения «омикрон»-штаммом могут свидетельствовать, что после новой волны заболеваний с этой мутацией пандемия может пойти на убыль. Она напомнила, что «омикрон» оказывает менее разрушительное воздействие на организм, нежели его предшественник. Её слова приводит The Guardian.

В то время как «омикрон» всё ещё способен создавать давление на нашу систему здравоохранения, всё указывает на то, что он протекает мягче, чем вариант «дельта», — пояснила специалист.

Она также напомнила, что большее число госпитализированных пациентов с коронавирусом пришлось именно на штамм «дельта», в то время как заражённые «омикроном» гораздо реже попадают на больничную койку. У некоторых из них заболевание проходит в лёгкой форме или же бессимптомно.

Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, поскольку он может вызвать последнюю волну коронавируса, — заключила Краузе.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что в январе Россию может ожидать рост заболеваемости из-за штамма «омикрон». В то же время он ожидает, что тяжёлых случаев будет гораздо меньше.