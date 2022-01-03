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В Дании заявили, что «омикрон» может поспособствовать выходу из пандемии

Технический директор SSI Краузе: волна заболеваемости от «омикрона» может стать последней
17:55, 03 января 2022
В Дании заявили, что «омикрон» может поспособствовать выходу из пандемии Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press
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Технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе заявила, что особенности протекания заражения «омикрон»-штаммом могут свидетельствовать, что после новой волны заболеваний с этой мутацией пандемия может пойти на убыль. Она напомнила, что «омикрон» оказывает менее разрушительное воздействие на организм, нежели его предшественник. Её слова приводит The Guardian.

В то время как «омикрон» всё ещё способен создавать давление на нашу систему здравоохранения, всё указывает на то, что он протекает мягче, чем вариант «дельта»,пояснила специалист.

Она также напомнила, что большее число госпитализированных пациентов с коронавирусом пришлось именно на штамм «дельта», в то время как заражённые «омикроном» гораздо реже попадают на больничную койку. У некоторых из них заболевание проходит в лёгкой форме или же бессимптомно.

Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, поскольку он может вызвать последнюю волну коронавируса, — заключила Краузе.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что в январе Россию может ожидать рост заболеваемости из-за штамма «омикрон». В то же время он ожидает, что тяжёлых случаев будет гораздо меньше.

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