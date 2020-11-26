В бундестаге рассказали о ничтожном интересе Меркель к делу Навального

https://static.news.ru/photo/c69048ae-2fe0-11eb-9233-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат бундестага Антон Фризен от партии «Альтернатива для Германии» заявил, что канцлер Ангела Меркель имеет ничтожный интерес к расследованию дела Алексея Навального, которое было использовано для обострения отношений между Москвой и Берлином.

Это не создаёт неудобств для Соединённых Штатов, так как они таким образом значительно приблизились к своей цели по предотвращению «Северного потока — 2». В этом федеральном правительстве интерес к расследованию [инцидента с Навальным] стремится к нулю, — цитирует РИА Новости Фризена.

25 ноября немецкое правительство заявило, что в деле Алексея Навального есть несколько предметов со следами нервно-паралитического вещества. Ранее было известно о бутылке из-под питьевой воды, которой блогер пользовался в Томске, якобы на ней находились следы «Новичка». Немецкое правительство вновь отказалось рассказать о составе отравляющего вещества из-за высокого риска его распространения.

Как писал NEWS.ru, немецкий журналист узнал о планах Запада использовать Юлию Навальную в российской политике. Якобы супруга оппозиционера должна вернуться в Россию и участвовать в выборах в Государственную думу.