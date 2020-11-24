Немецкий журналист узнал о планах Запада заменить Навального его женой

https://static.news.ru/photo/14624ec4-2e51-11eb-8693-fa163e074e61_660.jpg

Западные политтехнологи решили использовать вместо блогера Алексея Навального его жену Юлию. Она может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму. Об этом написал немецкий журналист Маттиас Фритц.

По его данным, западные спецслужбы за некоторое время до истории с отравлением провели социологическое исследование в России. Они установили, что Навальный не так популярен и является «политиком-неудачником». Было установлено, что так называемые штабы Навального закрываются без какого-либо нажима со стороны российских властей.

Хуже всего для Алексея то, что народ не рассматривает его как лидера и не воспринимает как самостоятельного и независимого политика, — пишет Фритц в статье для издания Abendlich Hamburg.

После того как история с отравлением блогера провалилась, политтехнологи решили сделать ставку на его жену, полагает журналист. Он считает, что Кремль столкнётся с новой проблемой, если Юлия Навальная пойдёт в политику.

Как писал NEWS.ru, берлинский сенат рассматривает вопрос продления шенгенской визы для Навального. В пресс-релизе бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна указано, что блогер, вероятно, мало заинтересован в возвращении на Родину. На территории России в отношении него назначено несколько судебных разбирательств. По мнению депутата, налицо желание властей Германии укрывать Навального от российского правосудия.

Блогеру стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске. Больного госпитализировали. После стабилизации состояния Навального перевезли в немецкую клинику. Позже власти Германии заявили, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». В Москве опровергают эту информацию, поскольку омские врачи не обнаружили в анализах Навального следов яда, а немецкая сторона не привела никаких доказательств отравления.