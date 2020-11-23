Сенат Берлина рассмотрит вопрос о продлении шенгенской визы для Навального

https://static.news.ru/photo/3d1ad3f8-2da8-11eb-8251-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Берлинский сенат сообщил, что на данный момент рассматривает вопрос о продлении шенгенской визы для российского блогера, оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в пресс-релизе бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна.

В документе отмечается, что в отношении россиянина в РФ в настоящий момент назначено несколько судебных разбирательств, и похоже, что он мало заинтересован в возвращении на родину. Линдеманн заявил, что, по его мнению, если бы сотрудники немецких правоохранительных органов были заинтересованы в раскрытии дела о покушении на блогера, то «расследование, по всей вероятности, было бы давно завершено». Вместо этого в Германии будто выжидают, «когда, наконец, всё быльём порастёт», передаёт РИА Новости.

Становится все более очевидным, что федеральное правительство и берлинский Сенат играют на время, — заявил депутат.

Он заявил, что в данном случае налицо стремление укрывать Навального «от российского правосудия путём размещения его на территории ФРГ».

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Ранее NEWS.ru писал о том, что политик Алексей Навальный запросил у Сената Берлина разрешение на продление своей визы, по которой он находится в Германии после отравления.