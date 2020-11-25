Германия: в деле Навального есть несколько отравленных «Новичком» предметов

https://static.news.ru/photo/427187e6-2f44-11eb-830e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Правительство Германии заявило, что в деле Алексея Навального есть несколько предметов со следами нервно-паралитического вещества «Новичок», а не один, как считалось ранее.

Депутаты фракции «Альтернатива для Германии» отправили в правительство страны запрос: «Есть ли, по информации федерального правительства, в деле Навального, помимо бутылки с водой, ещё какие-нибудь предметы со следами „Новичка“?» На что получили следующий ответ: «Да».

Как сообщает РИА Новости, в немецком правительстве вновь отказались назвать точный состав вещества, которым якобы был отравлен Навальный, из-за высокого риска его распространения.

Ранее представители оппозиционера заявили, что нервно-паралитическое вещество было обнаружено на бутылке из-под питьевой воды, которой блогер пользовался в Томске.

Блогеру стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. На борту самолёта он потерял сознание. Борт экстренно посадили в Омске, больного госпитализировали. Через два дня его перевезли в немецкую клинику.

Во время обследования российские медики не обнаружили в организме Навального следов какого-либо яда. Тем не менее в сентябре немецкая сторона заявила, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». При этом не было представлено каких-либо конкретных доказательства. Позже Навальный был выписан из больницы. 30 октября он заявил, что вернётся в Россию после полного восстановления.

Как писал NEWS.ru, немецкий журналист считает, что западные политтехнологи сделали ставку на жену оппозиционера Юлию. Якобы она вернётся в Россию и будет баллотироваться в Госдуму. Это связано с тем, что россияне считают Навального «политиком-неудачником», он непопулярен в народе.