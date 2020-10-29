Навальный рассказал, когда вернётся в Россию

https://static.news.ru/photo/332bd584-1a95-11eb-b385-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный с супругой Юлией Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию после своего полного восстановления. Он заявил, что сейчас чувствует себя лучше.

Я много работаю и делаю всё, чтобы вернуться как можно быстрее. Моя задача — как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию сразу же, — рассказал Навальный в эфире cвоего YouTube-канала.

Неизвестно, сколько времени нужно для восстановления, оппозиционер подчеркнул, что врачи не дают никаких прогнозов.

Ранее Навальный в интервью телеканалу CBS пожаловался на президента США Дональда Трампа, который так и не осудил его «отравление». Оппозиционер потребовал главу Белого дома сделать это. Он подчеркнул, что «теперь знает» о своём «отравлении» гораздо больше: якобы «Новичок» находился на поверхности бутылки, которая была в его номере.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ не считают инцидент с Навальным актом биологического терроризма.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.