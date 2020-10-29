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В МИД РФ не считают инцидент с Навальным актом биотерроризма

10:41, 30 октября 2020
Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что в ведомстве не считают инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального актом биологического терроризма.

Нет, не считаю, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Страны ЕС ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, вводя санкции против россиян, власти ЕС ставят себя выше закона.

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