В МИД РФ не считают инцидент с Навальным актом биотерроризма

https://static.news.ru/photo/573fe35c-1a86-11eb-b9f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что в ведомстве не считают инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального актом биологического терроризма.

Нет, не считаю, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Страны ЕС ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, вводя санкции против россиян, власти ЕС ставят себя выше закона.