В МИД РФ не считают инцидент с Навальным актом биотерроризма

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что в ведомстве не считают инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального актом биологического терроризма.
Нет, не считаю, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, пишет РИА Новости.
Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.
Страны ЕС ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом.
Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, вводя санкции против россиян, власти ЕС ставят себя выше закона.