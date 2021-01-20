В Британии зафиксирован антирекорд смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/291d40aa-5b40-11eb-b929-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании за сутки от коронавируса умерли 1820 человек. Это стало антирекордом.

Правительство страны также сообщили, что за 24 часа было также выявлено 38,9 тысяч случаев заражения. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 19 января, тогда власти сообщили о выявлении 1 610 смертей, пишет ТАСС.

На данный момент в Великобритании умерли 93 290 заражённых, что является крупнейшим показателем в Европе.

Программа массовой вакцинации населения стартовала в Великобритании 8 декабря. Первыми прививают медицинских работников, постояльцев домов престарелых и людей старше 80 лет. Затем начнётся вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых. Жителям Соединённого Королевства делают прививки препаратами американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первая из двух необходимых доз вакцины уже была введена 3,3 млн человек, это около 5% населения страны.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Великобритании Доминик Рааб допустил, что жёсткий карантин в стране может закончиться в марте. Заявление министра прозвучало после заседания кабмина, на котором был согласован план из трёх пунктов по снятию коронавирусных ограничений.