В Британии призвали США перестать окружать Россию со всех сторон

Читатели британской газеты Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью издания.

Агентство приводит слова читателя AAK123 о том, что «мы стремительно шагаем к новой, никому не нужной войне».

Было бы мудро пригласить Россию в НАТО, чтобы избежать конфликта, — отметил он.

Между тем читатель под ником So tired of this написал, что в последний раз, когда Байден и Барак Обама были у власти, они ничего не сделали с Россией.

И я здорово сомневаюсь, что Джо сделает что-нибудь на этот раз, — написал он.

В марте 2021 года отношения США и России резко ухудшились из-за того, что президент США позволил себе резкое высказывание в адрес Владимира Путина. В частности, тот назвал его «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Также Байден ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

В апреле Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничительные меры попали 12 российских граждан, 20 организаций и госдолг РФ. Это связано с якобы вмешательством РФ в президентские выборы, а также с кибератаками через SolarWings, к которым, по мнению Вашингтона, причастна Москва.