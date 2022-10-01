В Бразилию доставили первую партию российского дизельного топлива

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Первый танкер с дизельным топливом из России прибыл в Бразилию. Объем партии составил 35 миллионов литров, рассказал на своей странице в Twitter глава бразильского Министерства горной промышленности и энергетики Адольфу Сашида. Руководитель ведомства отметил, что танкер из РФ прибыл в порт Сантос.

Сейчас осуществляются другие операции по импорту российского дизельного топлива, — написал Сашида.

По словам министра, следующая партия из России ожидается уже в октябре. При помощи такого импорта местные власти хотят как подстегнуть конкуренцию на рынке топлива, так и понизить стоимость энергоносителей.

22 сентября на полях Генассамблеи ООН произошла встреча министров иностранных дел РФ и Бразилии. Сергей Лавров и Карлус Альберту Франку Франса подтвердили, что страны озабочены «влиянием односторонних санкций на уровень глобальной энергетической и производственной безопасности». Главы внешнеполитических ведомств, помимо прочего, обсудили вопрос поставок удобрений бразильскому агропромышленному комплексу.

Как стало известно ранее, Россия найдет новые рынки сбыта для половины объемов той нефти, от которой с декабря откажутся в Евросоюзе (ЕС). Среди потенциальных покупателей сырья называли Индонезию, Пакистан, Бразилию, Южную Африку, Шри-Ланку и несколько стран Ближнего Востока.