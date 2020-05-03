В Бразилии провели митинг в поддержку Болсонару

https://static.news.ru/photo/adc93b0c-8d72-11ea-8e9b-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Raul Pereira/Keystone Press Agency/Global Look Press

В правительственном районе столицы Бразилии прошёл митинг. Люди вышли поддержать президента страны Жаира Болсонару.

На демонстрации несли флаги и транспаранты против бывшего министра юстиции страны и в поддержку лидера государства. На шествие приехал и сам Болсонару. Причиной мероприятия стала усилившаяся критика в его адрес, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Бразилии отправил в отставку Маурисиу Лейте Валейша с поста главы Федеральной полиции. В ответ на такие действия министр юстиции Сержиу Мору написал заявление об увольнении. Последний подозревает, что сыновья нынешнего президента причастны к нескольким уголовным делам, а он стремится увести их от ответственности таким способом.

NEWS.ru писал ранее, что Болсонару заявил о своём бессилии против COVID-19. Он выразил соболезнования семьям жертв в ходе общения с прессой.